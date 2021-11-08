Украина

Генеральный директор Шахтера прокомментировал уход из команды бразильского форварда.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал уход из команды Дентиньо, который провел в составе "горняков" 10 лет.

Функционер поблагодарил бразильца за тот вклад, что он внес в развитие команды.

Дентиньо всегда старался быть полезен, в каждом матче играл с огромным желанием и самоотдачей. Важно и то, что как опытный игрок он помогал адаптироваться в клубе многим бразильским новичкам, внес свою лепту в развитие молодых футболистов.

Благодарю Дентиньо за годы, проведенные в Шахтере. За профессионализм, за вклад в успехи команды и желаю новых интересных вызовов и ярких побед. Удачи и всего наилучшего", — написал Палкин на своей странице в Facebook.

За 10 лет в составе Шахтера Дентиньо провел 197 матчей, в которых сумел отличиться 29-ю забитыми мячами.