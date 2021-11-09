Украина

14-й тур Премьер-Лиги стал знаменательным для опытных футболистов.

14-й тур Украинской Премьер-Лиги стал знаменательным для Валерия Федорчука и Младена Бартуловича.

Дело в том, что для футболистов Руха и Ингульца соответственно, эти матчи стали 250-ми в рамках национального первенства.

Федорчук достиг этой отметки сменив 9 клубов УПЛ — футболист успел поиграть помимо Руха за Львов, Карпаты, Волынь, Кривбасс, Динамо, Верес, Мариуполь и Днепр.

Что касается Бартуловича, то 35-летний хорват за 250 матчей в УПЛ выступал за такие клубы как Днепр, Кривбасс, Арсенал, Карпаты, Ворскла и Ингулец.

Примечательно, что футболисты не только отметили юбилейные даты в один тур, но и родились в один день — 5 октября с разницей в два года.

Следующий матч Ингулец проведет на выезде против Миная 21 ноября в 14:00.

Рух, в свою очередь, 20 ноября отправится в гости к донецкому Шахтеру. Старт матча запланирован на 17:00 по киевскому времени.