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Football.ua выделяет лучших футболистов 14-го тура УПЛ.

Позади очередной тур УПЛ. В этом туре не было зафиксировано ни одного ничейного результата. Самое время выделить футболистов, которые смогли проявить себя лучше остальных.

Итоги 14-го тура

На сей раз в нашей символической сборной тура представители следующих клубов: 4 игрока Ворсклы, 2 игрока Шахтера, 1 игрок Александрии, 1 игрок Мариуполя, 1 игрок Зари, 1 игрок Днепра-1, 1 игрок Черноморца.

Вратарь: Дмитрий Ризнык, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 2

У голкипера Ворсклы работы в матче с Динамо было в достатке. Ризнык действовал уверенно и спокойно. Один раз серьезно ошибся в игре ногами, когда отдал передачу на Буяльского. Благо подстраховал Яворский своего вратаря. В других голкипер Ворсклы действовал надежно. Даже в моменте с пропущенным голом Ризнык изначально парировал удар впритык Ильи Забарного.

Центральный защитник: Сергей Яворский, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Удержать атаку Динамо – задача, с которой в УПЛ может справиться далеко не каждый коллектив. Ворскле это удалось. Сергей Яворский в этом поединке имел много работы и хорошо с ней справлялся. Особенно запомнилось спасение Яворского после ошибки Ризныка. Защитник полтавчан прочитал действия Буяльского и сумел перевести удар полузащитника Динамо на угловой.

Центральный защитник: Каспарс Дубра, Александрия

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Дубра не безошибочно действовал при обороне. Металлист 1925 имел несколько отличных возможностей забивать из зоны центральных защитников, но не хватало точности ударам харьковских футболистов. Тем не менее, Дубра забил свой первый гол в футболке Александрии и его гол помог команде заработать три очка в этом непростом матче.

Центральный защитник: Николай Матвиенко, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Николай Матвиенко привычно был часто задействован в конструировании атак Шахтера. Первый гол после стандарта замкнул именно Матвиенко. После длительного просмотра видеоповторов бригада арбитров таки засчитала это взятие ворот.

Правый полузащитник: Алексей Кащук, Мариуполь

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Кащук помог своей команде одержать долгожданную победу в матче против Миная. Мариупольцы здорово использовали скоростные качества своего игрока, который записал гол на свой счет и не банально отпраздновал один из них.

Центральный полузащитник: Оливье Тилль, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Уже сейчас можно говорить, что Ворскла с Тиллем и без – две абсолютно разные команды. В прошлом туре Ворскла не сумела добыть победу в матче с Черноморцем. Сейчас же победа над Динамо. Да, хавбеку Ворсклы больше приходилось отрабатывать на оборону, но и в конструировании редких атак он принимал активное участие. Хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Центральный полузащитник: Артем Бондаренко, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Молодой полузащитник Шахтера все чаще собирает хвалебные отзывы о своей игре, редко получая свое игровое время. В матче против Колоса продемонстрировал свои незаурядные созидательные способности, и голевая передача на Фернандо стала настоящим украшением всего матча.

Левый полузащитник: Артур Авагимян, Черноморец

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Крайний полузащитник Черноморца проделал много фланговой работы и часто угрожал воротам Руха. На противоположном фланге такую же активность демонстрировал и Георгий Цитаишвили. Активность этих двух игроков позволила Черноморца повести в счете 3:0. Авагимян же забил красивый гол ударом в нижний угол ворот.

Центральный нападающий: Лукас Рангел, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Бразильский атакующий футболист Ворсклы подвергся расистским выкрикиваниям с трибун Олимпийского после того, как сумел после подачи со стандарта переиграть на втором этаже Илью Забарного. Кстати, этот стандарт Рангел тоже сам заработал в борьбе с тем же Забарным. Да еще и желтую карточку увидел перед собой защитник Динамо.

Центральный нападающий: Захеди Шахаб, Заря

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Иранский форвард Зари во втором тайме против Вереса показал то, за что его так ценили в свое время в Олимпике. Он находил возможности для взятия ворот в тех ситуациях, которые не особо к этому и располагали. Он продемонстрировал широкий спектр своих умений. Находил зоны за спинами защитников, замыкал прострелы, чувствовал, где может оказаться мяч. В итоге Шахаб записал на свой счет три гола в ворота Мацапуры.

Центральный нападающий: Артем Довбик, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Артем Довбик вновь забил ударом со штрафного, имел возможность форвард Днепра-1 отличиться еще, но где-то ему не хватало точности, а где-то превосходно действовал голкипер Ингульца. Но одного гола Довбика хватило его команде для итоговой победы. Но не устаем акцентировать внимание на том, что главный арбитр матча принял ошибочное решение, назначив штрафной, с которого Довбик и забил этот гол.

Сергей Горбаченко, Football.ua