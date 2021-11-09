Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич ответил на вопрос о том, смог ли бы он принять предложение от клуба, выступающего в России.

"Я — футбольный тренер. Нужно будет посмотреть на проект, который предлагают. Расставить все плюсы и минусы.

Я знаю, что в Украине очень плохо относятся к России. Не первый день здесь — знаю, о чем идет речь. И читаю между строчками. Этот вопрос — очень интересный и провокационный", — сказал Йовичевич в эфире программы Цыганик Live.

Напомним, хорватский специалист работал в Украине с 2012 по 2015 год со львовскими Карпатами, после чего продолжал карьеру в Словении и Хорватии, вернувшись в Украину с Днепром-1 в 2020 году.

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