Украина

Наставник днепрян осторожно отнесся к провокационному вопросу.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич ответил на вопрос о том, смог ли бы он принять предложение от клуба, выступающего в России.

"Я — футбольный тренер. Нужно будет посмотреть на проект, который предлагают. Расставить все плюсы и минусы.