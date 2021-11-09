Украина

Наставник днепрян поделился своими мыслями об украинском хавбеке.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич рассказал о том, как ему работалось с талантливым полузащитником Марьяном Шведом, когда он возглавлял львовские Карпаты.

"В то время у Карпат был трансферный бан, поэтому мы не могли никого подписывать и были вынуждены искать пополнение через академию. Одним из таких игроков был Марьян Швед, который еще играл даже за дубль, но играл за U-19. Его, Кравца и Гуцуляка или Клеца, точно не помню, мы забрали в основную команду.

На сборах я увидел, что он мощный, не ощущает давления, не чувствует ответственности. Он будто играет в школе. Я не знаю, как его карьера продвигается сейчас. Я не смотрел тогда на паспорт, на то, что ему было 17. Но я видел, что он подходит под мои идеи.

Вингер в 4-3-3, команда будет играть на него, он будет выходить один на один. И через десять матчей его приобрела Севилья. Мы решили его продать, но он себя не смог найти там.

Интерес к Шведу? Меня всегда интересуют хорошие футболисты, а он хороший футболист. Этот вопрос стал для меня неожиданным. Хорошие футболисты всегда меня интересуют", — сказал Йовичевич в эфире программы Цыганик Live.

В настоящее время Швед выступает за бельгийский Мехелен. В нынешнем сезоне украинец провел 10 поединков, в которых забил два мяча.