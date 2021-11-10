Украина

Итальянец доволен своей работой в украинском клубе.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о жизни в Киеве и решении присоединиться к "горнякам".

"Мне очень хорошо в Киеве, город очень красивый. Я живу в квартире, но большую часть времени провожу на клубной базе. Мне нравятся украинцы, потому что они – очень достойные и гордые люди, о чем свидетельствует их история. Конечно, я скучаю по семье: эта работа дает так много возможностей, но также что-то забирает.

Никогда не жалел о переходе в Шахтер, я осознавал все сложности. В моем случае не думаю, что мог бы найти лучшее место. Признаюсь, что мне было сложно уходить из Сассуоло: там остались люди, которых я люблю и к которым я очень привязан", – рассказал Де Дзерби в интервью изданию Gazzetta dello Sport.

На данный момент Шахтер делит первую строчку в УПЛ с Динамо, имея в активе 35 очков.