Украина

Форвард рассказал о подготовке к поединку отбора на ЧМ-2022.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился своими ожиданиями от встречи с Боснией и Герцеговиной на предматчемой пресс-конференции.

О Львове:

"В первую очередь, очень счастлив приехать во Львов. Давно не был здесь и испытываю невероятные чувства. Воспоминания самые лучшие, потому что последний матч за сборную тут был для нас историческим. Мой дебютный мяч за сборную, все прекрасно. Получил много запросов от друзей по поводу билетов и всего такого, ажиотаж чувствуется и, конечно же, ответственность. Поверьте мне, так как болеют во Львове, нигде больше не болеют".

Об атмосфере в команде:

"Я считаю, что атмосфера в команде очень хорошая в данный момент, потому что мы добыли три важных очка в Финляндии, и с хорошим настроением приехали сюда. Мы сейчас относимся к делу очень серьезно: каждая игра для нас сейчас – решающая. Каждый футболист сосредоточен на теории, на том, что говорит нам делать тренерский штаб. Нужно выходить, и делать то, что от нас просят.

Индивидуальные награды, вроде лучшего игрока матча, для меня совершенно неважны. Самое главное – три очка завтра. Если забьет Ярмоленко или кто-то из наших, то точно никто не обидится".

О работе с Петраковым:

"Все разговоры с тренером должны оставаться в раздевалке. Все знают Петракова как отличного мотиватора, я это уже успел почувствовать, так как работали с ним давным-давно. Поверьте, так хорошо, как я, его никто не знает в плане мотивации. Мы его уважаем и чувствуем страх, когда он злой".

О голе в ворота Финляндии:

"Думаю, что Цыганков в той ситуации пробивал по воротам, но мне, как нападающему, нужно быть готовым к любому отскоку мяча внутри штрафной. А так, там была очень хорошая комбинация, пас Ярмоленко, прострел, да и сам по себе гол был важным".

Об интересе к предстоящему матчу:

"Очень приятно, что такой ажиотаж вокруг игры. Очень много журналистов пришло. В Бельгии и Португалии подобного не встретишь. В последнее время – так и вовсе, потому что пандемия".

Ранее исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков заявил Украина не может настраиваться даже на ничью во встрече с Боснией.

Матч Украина – Босния и Герцеговина в отборе на ЧМ-2022 состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.