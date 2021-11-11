Украина

Специалист дал свой прогноз на игру.

Помощник главного тренера одесского Черноморца и бывший нападающий сборной Украины Алексей Антонов прокомментировал предстоящий матч национальной команды против Болгарии.

"Какую модель игры выберет Петраков? Наверное ту, которую он планирует играть в Боснии и Герцеговине, как я думаю, это будет 5 защитников — 5-4-1. Петраков очень любит эту модель, эту тактическую схему, и я уверен, что он выберет эту же схему, для того, чтобы выиграть в Боснии, обезопасить свои ворота, и расчет будет на контратаки.

Самое главное, чтобы журналисты и все вокруг не давили сильно перед игрой с Боснией, они и так сами, я уверен, понимают, и ответственность и важность это игры. Что касется матча против Болгарии, то я думаю, что счет будет 3:1. Кто забьет? Ну, хотел бы, что бы забили, конечно же, Малиновский, Ярмоленко и Яремчук​", — сказал Антонов в интервью vZbirna.

Матч Украина – Болгария состоится в Одессе в четверг, 11 ноября, и начнется в 19:30. Следить за событиями поединка можно в текстовой трансляции на Football.ua.