ЧМ-2022. Отбор

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Сборная Украины начинает ответственный путь к важнейшему матчу против Боснии Герцеговины, по итогам которого определится будущее "желто-синих" в квалификационном раунде чемпионата мира 2022 года.

В рамках подготовки к последнему поединку отбора на мундиаль в Катаре подопечные Александра Петракова проведут спарринг с национальной командой Болгарии.

Удастся ли "желто-синим" одержать победу и подойти к важной встрече с Боснией и Герцеговиной в хорошем расположении духа? Об этом станет известно по итогам самого матча.

Следить за ключевыми событиями поединка Украина — Болгария вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 11 ноября в 19:30 по киевскому времени.

Украина — Болгария: онлайн-трансляция товарищеского матча

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