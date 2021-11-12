Украина

Защитник полтавчан прокомментировал громкий успех в прошлом туре УПЛ.

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла сумела одержать победу на НСК Олимпийский в игре против киевского Динамо (2:1).

Динамо Киев — Ворскла 1:2 Видео голов и обзор матча

Через несколько дней после завершения данной игры защитника команды Юрия Максимова Игоря Пердуту попросили поделиться эмоциями от добытого успеха тогда, когда наиболее острые ощущения уже успели сойти на нет.

"Уже не первый раз вывожу команду на поле в качестве капитана, поэтому особо не обратил на это внимание в матче против Динамо. У нас есть Владимир Чеснаков — он основной капитан, поддерживает дух команды.

Ворскла — очень хороший коллектив. У нас футболисты, тренерский штаб, администраторы, массажисты — каждый ответственен за теплую атмосферу, которая царит в команде. Именно за счет этого мы и добиваемся своих результатов.

Игра против Динамо измотала нашу команду в эмоциональном плане, поэтому особого празднования никакого не было. Так, порадовались немного в раздевалке после игры. Приходило руководство клуба, главный тренер, поздравляли с хорошей игрой и результатом. На этом радость закончилась.

Нам сейчас дали пару выходных, после чего будем готовиться к игре против Мариуполя. Очень тяжелый календарь будет у нас впереди, поэтому нам надо выходить на каждый матч, и добиваться результата.

Обсуждали ли мы какие-то места, на которых можем финишировать в этом сезоне? Рано еще об этом говорить. Уйдем на зимний отпуск — будет пару дней для того, чтобы обговорить такие моменты друг с другом. Но, опять-таки, это ровным счетом ни на что не повлияет в плане нашего отношения к делу.

Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они находят возможности нас поддерживать как в матче против Черноморца дома, так и против Динамо на выезде", — напоследок сказал футболист.

Отметим, что на данный момент полтавская Ворскла идет на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 очков за 14 сыгранных поединков.