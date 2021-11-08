Украина

Команда из Луганска набрала отличную форму.

После унизительного поражения от донецкого Шахтера в рамках УПЛ (6:1), луганская Заря сделала выводы и набрала отличную форму.

Команда Виктора Скрипника выиграла последние шесть матчей во всех турнирах. А разница забитых и пропущенных голов составляет 15:1.

ЦСКА София — Заря 0:1

Заря — Колос 1:0

Рух — Заря 0:2

Металлист 1925 — Заря 1:6

Заря - ЦСКА София 2:0

Заря — Верес 3:0

На данный момент Заря идет третьей в турнирной таблице. В рамках 15 тура УПЛ команде Виктора Скрипника предстоит выезд во Львов, где они сыграют против ПФК Львов.

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