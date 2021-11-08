Команда из Луганска набрала отличную форму.
ФК Заря
08 ноября 2021, 10:50
После унизительного поражения от донецкого Шахтера в рамках УПЛ (6:1), луганская Заря сделала выводы и набрала отличную форму.
Команда Виктора Скрипника выиграла последние шесть матчей во всех турнирах. А разница забитых и пропущенных голов составляет 15:1.
ЦСКА София — Заря 0:1
Заря — Колос 1:0
Рух — Заря 0:2
Металлист 1925 — Заря 1:6
Заря - ЦСКА София 2:0
Заря — Верес 3:0
На данный момент Заря идет третьей в турнирной таблице. В рамках 15 тура УПЛ команде Виктора Скрипника предстоит выезд во Львов, где они сыграют против ПФК Львов.
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