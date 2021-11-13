Украина

Футболист Динамо рассказал о судьбоносной встрече с нынешним наставником сборной Украины.

Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Денис Гармаш рассказал о том, как впервые встретился с исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александром Петраковым.

По словам футболиста, сам он не горел желанием переезжать в Киев.

"Мы тогда в интернате учились, за Луганск играли. Сначала хотели забрать одного мальчика, а потом Петраков показал на меня. Можно сказать — он меня и забрал в Киев. Я не очень хотел ехать, если честно. Молодой был, 16 лет — друзей не было в Киеве, не хотел всего этого. Потом мама просто собрала мои вещи и отправила в Киев.

Месяца два играл в "змейку" и ни с кем не общался. Потом да, познакомился, нашел себе новых друзей. Потом и в Динамо-3 попал, так и пошла карьера", — рассказал Гармаш.

Также 31-летний хавбек поделился мнением о личностных переменах в Петракове.

"Он такой как был — таким и остался. Всегда был сконцентрирован на работе. Честный, порядочный человек. У него всегда свое мнение, сложно его переубедить в чем-то", — поведал Гармаш в интервью BurBuzz.

Ранее Гармаш поделился ожиданиями от матча с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора к ЧМ-2022.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября в 21:45 по киевскому времени.