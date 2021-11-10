ЧМ-2022. Отбор

Футболист рассказал о поединке отбора на ЧМ-2022.

Полузащитник сборной Украины Денис Гармаш прокомментировал предстоящий матч против сборной Боснии и Герцеговины в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

"Команда нам по силам. Жаль, что тогда не выиграли во Львове (1:1), были хорошие голевые моменты. Эти два очка нам бы сейчас очень помогли. Но ничего, шанс еще есть, все зависит от нас – нужна только победа, и мы стремимся ее одержать.

Балканцы сильны, пытаются взять верх за счет бойцовских качеств, навязывают борьбу, но и мы обладаем такими же достоинствами. Думаю, мы и они – равные команды, мы в одинаковых условиях.

в большей степени нам не везет. Вот даже домашняя игра с Казахстаном: у них один момент – и сыграли 1:1. Или с финнами – контролировали игру, и тут – бах, пенальти: Миколенко не увидел выскочившего из-за спины игрока. Для меня все это стечение обстоятельств. Мы заслуживали лучших результатов".

"Матч против Боснии и Герцеговины очень важен, поэтому настрой будет максимальным. Мы отдадим все силы и, я надеюсь и верю, что победим. Для того чтобы сыграть на чемпионате мира, важно сделать этот шаг, чтобы потом осуществить еще два.

Уверен, нам под силу выйти на чемпионат мира. Каждый футболист мечтает сыграть на мундиале, и я – не исключение. Конечно, я мечтаю сыграть на чемпионате мира", — сказал Гармаш.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября. Начнется поединок — в 21:45 по киевскому времени.

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