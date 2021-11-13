Украина

Валерия Пересоляк не намерен отказываться от ужгородского клуба.

Президент ужгородского Миная Валерий Пересоляк прокомментировал информацию СМИ о том, что он не намерен больше финансировать команду.

"Мы понимаем, что у нас есть обязательства перед футболистами, работниками клуба. Мы их выполняли и будем выполнять. Эта все информация, которая была в СМИ – чушь.

К сожалению, они тиражируют необоснованную и непроверенную информацию. Есть ли у нас задолженность? Есть – мы должны хорошие результаты перед нашими болельщиками. Вот и все. Читал даже, что Минай прекратит существование. Вся эта информация — ложь", — заявил президент ужгородцев официальному сайту клуба.

Также Пересоляк поделился мнением о последних результатах команды.

"Мы проиграли Мариуполю — проиграли по делу. По этому поводу я хотел бы попросить прощения у болельщиков, что разочаровали их. Критика в наш адрес обоснована. Хочу всех заверить, что такого безразличия на поле больше не будет", — заявил функционер.

Ранее сообщалось, что футболист Миная перейдет в Зарю в ближайшее время.