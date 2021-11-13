Украина

"Сине-желтые" продолжают готовиться ко встрече с боснийцами.

Сборная Украины провела тренировку на НСК Олимпийский в рамках подготовки к решающему матчу с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022, сообщает официальный сайт УАФ.

В тренировке принимали участие все 25 футболистов, которые были вызваны в национальную команду. На этом занятии было уделено внимание тактической подготовке и разбору игровых схем.

В воскресенье подопечные Александра Петракова проведут заключительную тренировку на Олимпийском, а в 18:00 вылетят в Сараево.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.