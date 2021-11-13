ЧМ-2022. Отбор

Финны улучшили свои шансы на выход в плей-офф.

В матче 7-го тура отбора на чемпионат мира-2022 сборная Финляндии обыграла на выезде Боснию и Герцеговину со счетом 3:1.

Благодаря этому результату подопечные Маркку Канерва вышли на второе место в группе D. Перед заключительным туром финны опережают Украину на два пункта, чем усложнили для "сине-желтых" задачу выхода в плей-офф.

В другом матче этого игрового дня в группе D лидирующая Франция проведет домашнюю встречу с Казахстаном, которая начнется в 21:45.

Украина проведет заключительный матч в отборе на выезде против Боснии и Герцеговины во вторник, 16 ноября. Финляндия же в этот день примет на своем поле Францию.