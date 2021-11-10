ЧМ-2022. Отбор

Подопечных Александра Петракова ожидает важнейший матч отбора на предстоящий мундиаль против Боснии и Герцеговины.

Национальная сборная Украины проведет последний матч отбора на чемпионат мира 2022 года против Боснии и Герцеговины, по итогам станет известна судьба "желто-синих" в этом квалификационном раунде.

Данный поединок состоится во вторник, 16 ноября, на стадионе Билино Поле в городе Зеница. В прямом эфире игру покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляция начнется в 21:35, а непосредственно сам матч – в 21:45.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение коллективу ............................

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Украина — Болагрия на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.

Положение дел в таблице группы D:

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