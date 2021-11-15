Украина

Команда из Коваливки заполнила международную паузу.

Во время паузы, вызванной матчами сборных, Колос провел поединок между первой и молодежной (U-19) командами клуба — сообщила пресс-служба.

Молодежь дала настоящий бой «ветеранам», которые смогли уйти от поражения лишь под занавес встречи.

Действиями первой команды руководил Ярослав Вишняк, но в ближайшее время Колос может возглавить Дмитрий Михайленко.

Колос — Колос (U-19) 2:2

Голы: Ситчинава, 85, 90 — Криворучко, 15, с пенальти, Доронин, 80.