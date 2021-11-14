Украина

Украинский специалист может возглавить Колос из Ковалевки.

Бывший главный тренер Днепра-1 и кипрского Пафоса Дмитрий Михайленко прокомментировал слухи о своем возможном назначении на пост наставника Колоса из Ковалевки.

"Я пока ничего не буду говорить, пока опровергну. Позвоните в понедельник", — сказал Михайленко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Колос провел переговоры с Михайленко, Романом Григорчуком и Денисом Бушуевым.

После 13 игр Колос набрал 11 очков и находится на 11 месте в турнирной таблице УПЛ. Следующую игру команда из Ковалевки проведет против черниговской Десны в УПЛ — матч состоится 21 ноября, в 19:30 по киевскому времени.

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