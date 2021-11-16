Украина

Команда Юрия Вирта отправила три сухих мяча в ворота представителя Второй лиги Украины.

Во время паузы, связанной с матчами сборных, ровенский Верес провел контрольный поединок против представителя Второй лиги Украины — Карпаты из Галича.

Встреча была закончена со счетом 3:0 в пользу подопечных Юрия Вирта. В составе команды УПЛ оформленным дублем отметился Михаил Шестаков, а еще один мяч забил Виталий Дахновский.

После 14 игр Верес набрал 19 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ, а Карпаты Галич набрали 22 балла после 17 встреч и находятся на восьмом месте во Второй лиге.

Верес — Карпаты Галич 3:0

Голы: Шестаков, 4 (с пенальти), 28, Дахновский, 19.

Верес (1 тайм): Кичак — С. Шестаков, Гончаренко, Гук, Немчанинов, Кучеров, Полюлях, Дахновский, Гечев, Гегедош, М. Шестаков.

Верес (2 тайм): Бабийчук — Солдат, Мельник, Махнев, С. Шестаков, Полюлях, Петька, Панасенко, Г. Пасич, Тимофиенко, Сергийчук.