Команда Юрия Вирта отправила три сухих мяча в ворота представителя Второй лиги Украины.
НК Верес
16 ноября 2021, 17:59
Во время паузы, связанной с матчами сборных, ровенский Верес провел контрольный поединок против представителя Второй лиги Украины — Карпаты из Галича.
Встреча была закончена со счетом 3:0 в пользу подопечных Юрия Вирта. В составе команды УПЛ оформленным дублем отметился Михаил Шестаков, а еще один мяч забил Виталий Дахновский.
После 14 игр Верес набрал 19 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ, а Карпаты Галич набрали 22 балла после 17 встреч и находятся на восьмом месте во Второй лиге.
Верес — Карпаты Галич 3:0
Голы: Шестаков, 4 (с пенальти), 28, Дахновский, 19.
Верес (1 тайм): Кичак — С. Шестаков, Гончаренко, Гук, Немчанинов, Кучеров, Полюлях, Дахновский, Гечев, Гегедош, М. Шестаков.
Верес (2 тайм): Бабийчук — Солдат, Мельник, Махнев, С. Шестаков, Полюлях, Петька, Панасенко, Г. Пасич, Тимофиенко, Сергийчук.