Украина

Футболист вспомнил о работе со всеми коучами в донецком клубе.

Бывший форвард донецкого Шахтера Дентиньо рассказал о каждом тренере, с которым успел поработать выступая за "горняков".

"Рассказать о тренерах, с которыми мне удалось поработать в Шахтере? Луческу — скрупулезный человек, который любит, когда ты делаешь все, что он говорит. Если ты филонишь, то он тебя убирает. Тренировки у него были усердными, жесткими... Большой контраст с Бразилией.

Фонсека — тренер, который учил команду играть. С ним мы выиграли много трофеев. Я должен быть искреннем. После ухода Луческу говорили, что Шахтер больше ничего не выиграет. Фонсека показал обратное. Он показал, что Шахтер велик и может побеждать. Отличный тренер".

Читай также. Дентиньо: Я чувствую, что в футболке Шахтера реализовал себя

"Каштру полностью отличается от Луческу. Он более спокойный, семейный, смог выиграть титул. Он был искренен со мной, но иногда и несправедлив. Возможно, у меня могло бы быть с ним больше возможностей. Я выходил, помогал, забивал. Как в игре с Реалом, например.

Де Дзерби? Он очень интенсивный тренер. Это проявляется в тренировках, работе в целом. У него большое будущее. Команда показывает очень классный стиль игры. Он любит, чтобы команда неслась вперед. Уверен, что у него крутое будущее в Шахтере и он будет побеждать в каждом сезоне", — сказал Дентиньо.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.