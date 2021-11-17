Украина

Футболист оценил свои выступления за клуб на евроарене.

Бывший нападающий донецкого Шахтера Дентиньо вспомнил о своих эмоциях после матчей в Лиге чемпионов против Реала и других.

"Я забил два мяча в Лиге чемпионов, и оба — Реалу. Я думаю, что это удача и, возможно, моя компетентность. Эта игра, где каждый хочет показать себя. Мне далось счастье оформить два мяча в ворота соперника".

"Первый гол — очень эмоциональный. Я понимал, что мне необходимо забивать в Лиге чемпионов и это было очень круто.

Матчи в ЛЧ и ЛЕ — большая ответственность. Матчи в ЛЧ — большая мечта всех футболистов. Я имел это счастье, забивать голы в ЛЧ и ЛЕ. Я чувствую, что в футболке Шахтера реализовал себя", — сказал Дентиньо.

Напомним, Дентиньо выступал за Коринтианс с 2007 по 2011 год, проведя в футболке клуба 187 матчей. За Шахтер он сыграл на 10 матчей больше — 197 игр.

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