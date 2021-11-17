Украина

Наставнику убрали приставку и.о.

Александр Петраков назначен главным тренером сборной Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В УАФ приняли решение убрать приставку и.о и подписали с Петраковым контракт сроком до декабря 2022 года.

Соглашение подписано с возможностью продления до 30 июля 2024 года (на отбор и финальную часть Евро-2024).

Члены исполнительного комитета УАФ поддержали предложения президента ассоциации Андрея Павелко назначить Петракова главным тренером.

Напомним, сборная Украины со второго места вышла в плей-офф раунд отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.