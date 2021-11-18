Украина

Глава судейского комитета УАФ прокомментировал назначение своего соотечественника на ответственный пост.

Глава судейского комитета УАФ Лучано Лучи прокомментировал назначение своего соотечественника Николы Риццоли на пост куратора системы ВАР в Украине.

Кроме того, экс-арбитр ФИФА будет отвечать за общую подготовку украинских арбитров.

"Хочу поблагодарить Андрея Павелко, ведь мы смогли выиграть конкуренцию за такого специалиста как Риццоли. О сотрудничестве с ним мечтали многие мощные федерации, но он выбрал Украину.

Привлечение специалиста такого уровня в Украину — это серьезная инвестиция в подготовку украинских арбитров, которые уже сейчас получают все больше назначений на международные матчи", — приводит слова Лучи официальный сайт УАФ.

Ранее назначение Риццоли прокомментировал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.