Украина

Причина переноса поединка 18 тура УПЛ не уточняется.

Днепр-1 на своем официальном сайте объявил, что выездной поединок против Мариуполя в рамках 18 тура украинской Премьер-лиги будет сыгран 10 декабря, в 17:00 по киевскому времени.

Причина переноса поединка не уточняется, но изначально игра была назначена на 13 декабря. Эта встреча будет последней для клубов в этом году.

После 14 туров Днепр-1 занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 очков, а у Мариуполя последняя, 16 строчка и семь баллов.

В ближайшем туре Днепр-1 на своем поле сыграет против Александрии (20 ноября), а Мариуполь поедет в гости к Ворскле (21 ноября).

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