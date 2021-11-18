Причина переноса поединка 18 тура УПЛ не уточняется.
СК Днепр-1
18 ноября 2021, 19:43
Днепр-1 на своем официальном сайте объявил, что выездной поединок против Мариуполя в рамках 18 тура украинской Премьер-лиги будет сыгран 10 декабря, в 17:00 по киевскому времени.
Причина переноса поединка не уточняется, но изначально игра была назначена на 13 декабря. Эта встреча будет последней для клубов в этом году.
После 14 туров Днепр-1 занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 очков, а у Мариуполя последняя, 16 строчка и семь баллов.
В ближайшем туре Днепр-1 на своем поле сыграет против Александрии (20 ноября), а Мариуполь поедет в гости к Ворскле (21 ноября).
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