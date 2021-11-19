Украина

Бывший арбитр ФИФА будет отвечать за работу системы VAR в Украине.

Бывший главный тренер луцкой Волыни Виталий Кварцяный, который ныне является одним из членов исполкома Украинской ассоциации футбола, поделился своим мнением касательно назначения итальянского специалиста Николы Риццоли на пост куратора системы VAR в Украине.

"Вы знаете, что я не живу с судьями в большом позитиве, но глава УАФ настаивает на важности введения современных технологий в наш футбол. Также, важна перспектива сотрудничества с итальянской судейской системой, которая уже давно является ведущей в мировом футболе. Для нас это сыграет в плюс в плане доверия к нашему арбитражу, а также позитивно повлияет на рост всего нашего отечественного футбола.

Риццоли сейчас будет отвечать за систему VAR и другое техническое обеспечение в украинском судействе. Пока он будет работать с Лучано Лучи, а перспективе станет, скорее всего, кандидатом номер один на пост главы Комитета арбитров", — приводит слова Кварцяного Футбол NEWS.

Напомним, ранее назначение Риццоли прокомментировал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.