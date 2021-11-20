Украина

Форвард Черноморца прокомментировал поражение от Динамо Киев.

В рамках пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец в номинально домашнем поединке на поле стадиона Динамо им. В. Лобановского потерпел разгромное поражение от киевского Динамо (1:6).

Черноморец — Динамо Киев 1:6 Видео голов и обзор матча

Нападающий "моряков" Евгений Исаенко, арендованный у столичного коллектива и сумевший забить в ворота своего базового клуба единственный гол своей команды в данной игре, по завершении поединка прокомментировал выступление своей команды.

"В целом, приятно забивать в каждой игре, без разницы кому именно. Единственное, что лучше забивать тогда, когда выигрываешь, чем наоборот.

Наверное, правда, что у Черноморца атака выглядит по игре лучше, чем оборона, однако в этом есть вина всей команды. Неправильно защищаемся, неправильно где-то перемещаемся.

Ничего другого делать не остается, кроме как улучшать это качество", — подытожил футболист.

В следующем туре одесский Черноморец сыграет домашний матч против черниговской Десны.