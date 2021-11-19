Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Динамо Киев в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Украины играло против Черноморца и добилось сокрушительной победы.

Подопечные Мирчи Луческу довольно быстро отправили в ворота соперника три мяча, на что гости ответили точным ударом Исаенко до перерыва.

Во втором тайме картина происходящего на поле не поменялась — голами отметились Буяльский, Гармаш и Кулач.

Обзор матча:

Черноморец — Динамо Киев 1:6

Голы: Исаенко, 44 — Буяльский, 27, 58 (пен.), Витиньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82



Черноморец: Варакута — Скорко, Биловар, Дубко (Кадири, 65), Кузык — Брагару (Билошевский, 70), Тлумак (Михайленко, 46), Вачиберадзе (Кравченко, 46), Авагимян (Штогрин, 84) — Бугай, Исаенко.



Динамо Киев: Бущан — Караваев, Кендзера, Сирота, Миколенко — Шепелев (Гармаш, 46), Андриевский — Цыганков (Антюх, 72), Буяльский (Леднев, 76), Витиньо (Де Пена, 72) — Шкурин (Кулач, 65).



Предупреждения: Бугай, Кузык — Цыганков.