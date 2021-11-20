Украина

Наставник Александрии прокомментировал подготовку команды к игре против Днепра-1.

В рамках пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги Александрия проведет гостевой поединок против днепровского Днепра-1.

Днепр-1 — Александрия. Накануне

Главный тренер "полиграфов" Юрий Гура рассказал о состоянии своей команды перед предстоящим поединком на Днепр-Арене.

"Будем работать на тренировках ровно также, как и перед любым другим соперником. Конечно, есть свои нюансы при подготовке, а так… Думаю, что наша защита справится с их нападением. Подстраиваться под соперников точно не станем.

К сожалению, в нашем полку травмированных есть пополнение перед этой игрой. Эмиль Мустафаев поехал играть за сборную, и вернулся с переломом плюсневой кости.

Ковалец, Стецьков, Гринь и он — игроки, которые не смогут нам помочь", — с сожалением сообщил специалист.

Напомним, что матч Днепр-1 — Александрия состоится 20 ноября, начало в 19:30 по киевскому времени.