Украина

"Горняки" объявили состав футболистов, которые могут сыграть в матче с Рухом.

В 15-м туре Украинской Премьер-Лиги Шахтер примет на своем поле львовский Рух.

Донецкий клуб объявил заявку на предстоящий поединок. Роберто Де Дзерби включил в состав 21-го футболтиста, в том числе Даниила Сикана, Педриньо и Михаила Мудрика, которые на днях восстановились после повреждений и приступили к занятиям в общей группе.

Матч Шахтер — Рух начнется в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.