Украина

Защитник Днепра-1 рассказал о подготовке своей команды к игре против Александрии.

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги днепровскому Днепру-1 предстоит провести домашний поединок против Александрии.

Днепр-1 — Александрия. Накануне

Защитник команды Игоря Йовичевича Александр Сваток накануне противостояния пообщался с клубными журналистами, рассказав о подготовке коллектива к возобновлению официальных матчей.

"Работаем в обычном режиме, готовимся к принципиальному сопернику, которого еще не побеждали, и который в прошлом году выбил нас из Кубка, а также находится неподалеку в турнирной таблице. Необходимо достичь положительного результата.

Ничего сверхъестественного не делаем — все, как всегда: разбираем команду, настраиваемся, готовимся, как и ко всем прошлым матчам.

Конечно, кое-что чувствуется, когда играешь с непосредственными конкурентами, но сказать, что мы делаем что-то по-другому или меняем план, нельзя. Как готовились к Ингульцу, так же готовимся к Александрии, и так же будем готовиться к Ворскле. Возможно, чувствуем большую ответственность, но не более того.

У соперников сменился тренер, многие игроки ушли, пришли новые. Тем не менее, «Александрия» также достойно играет, борется за зону еврокубков, отбирает очки у лидеров. Это очень непростая команда и нас ожидает очень интересная игра.

Надеемся на то, что вернувшиеся из своих национальных команд ребята будут работать таким же образом, как и раньше, что поможет нам в следующих матчах.

Сейчас мы стараемся не особо задумываться над будущим, а уже в конце сезона посмотрим, как дела будут складываться. Пока ничего не хочется говорить по поводу еврокубков или чего-нибудь другого. С каждой игрой мы хотим демонстрировать, где находимся и ради чего", — подытожил футболист.

Напомним, что матч Днепр-1 — Александрия состоится 20 ноября, начало в 19:30 по киевскому времени.