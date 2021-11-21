Полузащитник Руха поделился впечатлениями от игры против Шахтера.
Юрий Климчук, фото ФК Рух Львов
21 ноября 2021, 13:15
Львовский Рух в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги не сумел сдержать натиск Шахтера на поле НСК Олимпийский, пропустив в свои ворота два мяча под конец основного времени.
Шахтер — Рух 2:0 Видео голов и обзор матча
По завершении поединка, полузащитник "желто-черных" Юрий Климчук дал оценку действиям своей команды в данной игре.
"Все указания тренерского штаба, как мне кажется, мы исполняли правильно, играли хорошо, закрывали все зоны.
Однако, необходимо держаться до последних секунд, потому что игра продолжается 90-95 минут", — резюмировал футболист.
В следующем туре львовский Рух сыграет домашний матч против харьковского Металлиста 1925.