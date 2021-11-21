Украина

Полузащитник Руха поделился впечатлениями от игры против Шахтера.

Львовский Рух в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги не сумел сдержать натиск Шахтера на поле НСК Олимпийский, пропустив в свои ворота два мяча под конец основного времени.

Шахтер — Рух 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "желто-черных" Юрий Климчук дал оценку действиям своей команды в данной игре.

"Все указания тренерского штаба, как мне кажется, мы исполняли правильно, играли хорошо, закрывали все зоны.

Однако, необходимо держаться до последних секунд, потому что игра продолжается 90-95 минут", — резюмировал футболист.

В следующем туре львовский Рух сыграет домашний матч против харьковского Металлиста 1925.