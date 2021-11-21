Украина

Полузащитник Зари прокомментировал исход поединка против ПФК Львов.

Луганская Заря в пятнадцатом туре украинской Премьер-лиги неожиданно оступилась в гостевом поединке против ПФК Львов (1:2), в результате чего подставила под удар ближайших преследователей свои позиции в верхней части турнирной таблицы.

Львов — Заря 2:1 Видео голов и обзор матча

После финального свистка полузащитник "мужиков" Владислав Кабаев прокомментировал неудачное выступление своей команды.

"Сложно сказать по горячим следам, что пошло не так в этой игре. Еще неделю назад нам было сказано, что у нас плохая статистика поединков именно после возобновления официальных игр: после международных пауз или выхода из отпуска. Часто проигрываем или дарим очки там, где не должны этого делать.

Неделю говорилось об этом. Все, вроде бы, взрослые ребята, мужчины, поэтому должны это понимать.

Пропустили две атаки. Я считаю, что это, в первую очередь, наши ошибки — тот же автогол. Два момента у соперников — два гола. У нас тоже такие игры бывают.

Пока что, не могу сказать конкретные причины такой игры — все на эмоциях. Один негатив", — раздосадовано заключил футболист.

В следующем туре луганская Заря сыграет гостевой матч против Александрии.