Украина

Опытный нападающий продолжает идти к своей цели.

Минай в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Украины принимает на своем поле Ингулец и ведет со счетом 2:1.

На 39 минуте встречи голом отметился Евгений Селезнев. Для нападающего это 117 гол элитном дивизионе украинского футбола.

Видео гола:

Для того, чтобы установить абсолютный рекорд по голам в УПЛ, ему нужно обойти Сергея Реброва и Максима Шацких (у обоих — 123 гола).

Напомним, что Евгений Селезнев пообещал, что когда побьет рекорд, сразу завершит выступления на профессиональном уровне.