Украина

Наставник закарпатского клуба поделился своими мыслями после игры с Мариуполем.

Главный тренер Миная Игорь Леонов прокомментировал поражение своей команды в матче 14 тура УПЛ против Мариуполя (0:2).

"Мы старались играть в атакующий футбол, а не отдавали инициативу. Ребята из Мариуполя тоже играют в футбол, они тоже перехватывают инициативу. Мы назад не садились.

Гол в раздевалку? Больно пропускать за минуту до перерыва. Во втором тайме переломили ход игры, но не забили пенальти. Если бы забили с пенальти... Здесь такой футбол: не забил ты — забивают тебе. Молодые допускают ошибки. У меня нет слов. Забей пенальти — и игра могла бы сложиться по-другому. Думаю, что могли дожать, но это только могли. А счет — 0:2.

Незабитый пенальти? Это лотерея. Перед игрой у меня была уверенность, что мы будем бить пенальти. Я спросил: "Кто будет бить?". Я еще не разбирался. У нас один пенальтист — Селезнев, но его не было на поле. Я не мог его позвать. Игорь Гончар сказал, что пробьет. Я ему доверил", - сказал Леонов в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Минай — Мариуполь.