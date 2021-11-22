Украина

Футболист поделился впечатлениями о выступлениях команды.

Полузащитник Днепра-1 Никита Кравченко прокомментировал уверенную победу над Александрией.

"Мы к любому матчу готовимся серьезно и ответственно, но и смотрим в турнирную таблицу и видим, кто там с нами рядом. Этой победой мы очень довольны, ведь теперь у нас есть определенный запас с шестого места.

По пропущенному голу... Там в нашей штрафной площадке мы с Дубинчаком немного не разобрались, поэтому и произошел первый гол в матче. Но ничего страшного, быстро собрались. Хотя, надо отметить, что мы и до пропущенного гола хорошо играли, но после него стали еще злее и отыгрались.

С такой игрой Днепр-1 должен быть в Лиге Европы", — сказал Кравченко в интервью пресс-службе днепрян.

Отметим, что на данный момент СК Днепр-1 занимает в турнирной таблице УПЛ четвертое место.