Украина

Хавбек прокомментировал результаты харьковского клуба.

Полузащитник Олег Голодюк поделился своим мнением о выступлениях Металлиста 1925 в УПЛ.

В минувшем туре харьковчане уступили Вересу (0:2), что стало для них уже третьим поражением кряду.

"Как мы и говорили перед игрой, этой команде нельзя уступать в характере и бойцовских качествах. Я думаю, что благодаря этому они у нас и выиграли.

Хотя мы неплохо начали. Возможно, если бы мы забили первыми, то игра закончилась бы в нашу пользу. Но это уже история.

Мы проиграли и принимаем это поражение. У нас сейчас не очень хорошая серия. Главное – психологически не сломаться", – рассказал Голодюк в комментарии телеканалу Футбол 1.

На данный момент Металлист 1925 занимает 9-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков после 15 туров.

В матче 16-го тура "желто-синие" проведут выездную встречу с Рухов, которая запланирована на 28 ноября.