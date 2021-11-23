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Наставник харьковского клуба поделился своими эмоциями после игры с Вересом.

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Валерий Кривенцов прокомментировал поражение своей команды в матче 15 тура УПЛ против Вереса (0:2).

"Во-первых, чтобы побеждать — нужно забивать. Считаю, что в первом тайме мы переиграли соперника. Удары в створ ворот, стопроцентный момент у Крыськива. Не забили, а затем пропустили очень необязательный гол. Потом уже в атаке мало что получалось.

Все же на таком поле было тяжело играть в комбинационный футбол. Оно, хоть и было ровным с виду, однако кочки присутствовали. И мы не всегда правильно действовали в тех комбинациях, которые наигрываем. Было не то взаимодействие, которого мы хотели.

Замены в матче? Любой тренер, когда проводить замены, он, конечно, желает улучшить игру. Активность была. Максим Задерака очень старался, был активным. Но игру проиграли, потому будем идти дальше.

Отсутствие Ременюка и Батюшина? Вы же понимаете, если открыть статистику фланговых нападающих у любой команды, то они либо забивают, либо отдают голове передачи. У нас две эти ключевые позиции, которые забивают и отдают - они не участвовали в игре. Поэтому, конечно, нам было тяжело. Мы не от хорошей жизни поставили Крыськива на неудобную для него позицию. Но опять же все это в комплексе", — приводит слова Кривенцова ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Верес — Металлист 1925.