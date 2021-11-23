Украина

Украинский специалист рассказал о своих планах на будущее.

Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб поделился своими планами на будущее, а также объяснил, почему не рассматривает предложения из России.

"Нужно довести дело до конца. У меня контракт до лета. Посмотрим, что будет дальше. Я всегда говорил, что хочу хороший, серьезный проект.

Есть некоторые варианты, в Украине можно найти. Конечно, хотелось бы поехать… Сейчас опять возьмусь конкретно за английский язык. Может, съезжу на месяц в англоязычную страну, пожить просто, постараться вообще забыть украинский, русский язык, научиться правильно общаться.

Варианты из России не рассматриваю. С 2014 года – нет. Это мое право, мой выбор. Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что я родился в Украине. Эта страна дала мне все то, что у меня сейчас есть. Я ей очень благодарен, и я ее очень сильно люблю. Готов за нее идти до конца. Другого мнения у меня не будет.

А во-вторых, мой отец, которого уже нет, никогда бы этого не понял", – сказал Вернидуб в интервью Нобелю Арустамяну.

Ранее Вернидуб заявлял, что хочет пробиться в следующий этап Лиги чемпионов с Шерифом.