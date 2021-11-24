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Хавбек поделился своими планами на будущее.

Полузащитник Шахтера Манор Соломон рассказал об интересе к нему со стороны других клубов накануне матча с Интером в Лиге чемпионов.

"Это правда, что во время предыдущего трансферного окна было много слухов связанных со мной, включая несколько итальянских клубов. Некоторые клубы очень хотели меня подписать, но я счастлив в своем нынешнем клубе.

Конечно, в будущем я хотел бы поиграть в Италии – в одной из лучших лиг мира. Италия была бы отличной возможностью, без сомнений, но я не знаю, что произойдет в будущем. Говорил ли я об этом с Де Дзерби? Нет, мы никогда не обсуждали возможный трансфер в Италию", – рассказал Соломон в интервью порталу Tuttomercato.

В текущем сезоне 22-летний игрок сыграл 21 поединок в футболке "горняков", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Матч Интер – Шахтер состоится в Милане в среду, 24 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.

Ранее сообщалось, что Соломон провел 100 матчей в составе Шахтера.