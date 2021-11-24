Италия

Итальянец планирует в будущем продолжить работу в Серии А.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби накануне матча с Интером рассказал о возможном возвращении в Италию, а также прокомментировал текущую ситуацию в Серии А.

"Конечно, я вернусь в Италию, но сначала я должен выполнить работу в Шахтере и достигнуть поставленных целей. Я с нежеланием покидал Италию, потому что у меня были привязанности и привычки. Рома или Фиорентина? Ничего конкретного.

Милан и Наполи начали очень сильно, но было ясно, что Интер еще нельзя списывать со счетов. Аталанта также покажет себя, когда у нее восстановятся травмированные игроки. Думаю, Ювентусу будет сложно включиться в борьбу.

Игроки, которые мне нравятся? Максим Лопес из Сассуоло и Бету из Удинезе", – рассказал Де Дзерби в интервью изданию Tuttosport.

Матч Интер – Шахтер состоится в Милане в среду, 24 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби хочет видеть нападающего Сассуоло Жереми Бога в Шахтере.