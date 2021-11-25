Украина

Наставник "азовцев" рассказал о своем прошлом желании покинуть команду УПЛ.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал слухи в прессе о том, что он мог покинуть команду УПЛ.

"Пытаюсь быть живым на скамейке, чтобы ребята знали, что я есть. В прошлом шла речь о моем желании покинуть команду – действительно так было, что поделаешь, но у меня есть контракт. Есть люди, которые просили меня остаться, я же не могу сказать нет и плюнуть на их желание. Это же команда.

Второй фактор — можно убежать от трудностей, но это не выход. Мы решили остаться и дальше продолжать работу.

Если бы мы видели, что какие-то неправильные процессы проходят, нет желания у нас или футболистов — тогда был бы другой разговор. Мы нормально тренируемся, у нас нормальная атмосфера. Такие вещи футбольные люди понимают — это молодежь, и чтобы что-то противопоставить таким командам, как Ворскла — нужен опыт", — сказал Маркевич в программе Футбольный формат.

После 15 туров Мариуполь набрал всего лишь семь очков и занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч "азовцы" проведут против Львова. Игра состоится 26 ноября, в 19:30 по киевскому времени.