Украина

Защитник "азовцев" поделился своими мыслями после игры с Ворсклой.

Защитник Мариуполя Станислав Микицей прокомментировал поражение своей команды в матче 15 тура УПЛ против Ворсклы (1:5).

"Я думаю, что в определенной степени критика влияет на психологическое состояние команды. У нас молодая команда. На молодых ребят сильно влияет, когда слишком много критики. На более опытных футболистов это, безусловно, тоже влияет.

Сложно сказать, почему такая плохая реализация. Думаю, ответа на этот вопрос ни у кого нет. Реализация — это, прежде всего, мастерство.

В перерыве главный тренер разобрал первый тайм, внес коррективы в игру, поддержал нас. На второй тайм выходили с желанием отыграться.

Удаление Петермана? Я бы не сказал, что оно сильно повлияло на нас психологически. Сразу после удаления мы один мяч отыграли и вроде почувствовали, что сможем отыграться. Но Ворскла за счет опыта и мастерства изменила игру, и забила нам еще три гола", — приводит слова Микицея пресс-служба "азовцев".

На Football.ua доступен видеообзор матча Ворскла — Мариуполь.