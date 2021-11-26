Украина

Рассказываем, как "сине-желтые" ранее играли в решающих матчах отбора к большим турнирам.

На прошлой неделе сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину в плей-офф большого турнира. Сейчас мы все замерли в ожидании жеребьёвки, которая начнётся сегодня в 18:00.

Впервые в истории командам нужно будет пройти двух соперников, обыграв каждого по разу. Да, два матча игралось и ранее, потому меняется хоть и многое, но не все. И впервые решающие матчи отбора пройдут весной — но это уже отголоски Катара.

В этой статье мы вспомним, как национальная сборная Украины играла в раунде плей-офф ранее. Зачастую, конечно, это не было удачным испытанием.

Отбор к ЧМ-1998

Хорватия 2:0 Украина

Украина 1:1 Хорватия

Наша первая трагедия случилась осенью 1997-го. Тогда сборная практически полностью состояла из игроков Динамо, едва разгромившего Барселону, и потому Хорватия, пусть даже Бобана и Шукера, точно ни у кого не вызывала страха. К слову, на тренерской скамейке главной команды нашей страны ещё находился Сабо, а не Лобановский.

Тем не менее, загребский матч закончился для нас поражением 0:2. Как говорится — без шансов. Возможно, из-за отсутствия восходящей звезды Андрея Шевченко — 21-летний форвард Динамо схлопотал перебор желтых карточек.



Хорватия - Украина 0:2

Голы: Билич, 11, Влаович, 49.

Хорватия: Ладич, Ярни, Билич, Просинечки, Шукер, Бобан (Юрчич, 67), Станич (Асанович, 58), Шарич, Влаович (Цвитанович, 60), Шимич, Юрич. Тренер: Мирослав Блажевич.

Украина: Шовковский, Дмитрулин, Скрипник, Головко, Ващук, Гусин, Максимов (Гецко, 86), Нагорняк (Зубов, 59), Косовский, Ателькин (Михайленко, 52), Ребров. Тренер: Йожеф Сабо.





Вторая игра прошла для нас в совершенно другом ключе — Шевченко уже играл и даже забил на 5-й минуте, да к тому же мы создавали момент за моментом. После этого матча в историю украинского футбола навсегда вошел норвежский арбитр по имени Рене Педерсен — на 30-й минуте он не засчитал гол Виталия Косовского, по непонятной причине зафиксировав офсайд. Спустя почти 15 лет фамилия "Педерсен" в лексиконе наши любителей футбола сменится на "Кашшаи", а тогда хорваты смогли сравнять счет и поехать на французский Мундиаль, где дошли до полуфинала.



Украина — Хорватия 1:1

Голы: Шевченко, 5 – Бокшич, 28.

Украина: Шовковский, Лужный, Беженар, Головко, Попов, Дмитрулин (Михайленко, 62), Гусин (Кривенцов, 86), Калитвинцев, Косовский, Шевченко, Ребров. Тренер: Йожеф Сабо.

Хорватия: Мрмич, Ярни, Асанович (Тудор, 90), Шукер, Бобан, Бокшич (Влаович, 85), Сольдо, Шарич (Ковач, 56), Шимич, К. Юрчич, Г. Юрич. Тренер: Мирослав Блажевич.





Отбор к Евро-2000

Словения 2:1 Украина

Украина 1:1 Словения

Легендарная фраза "Сашко, де ти гуляв?" от комментатора Александра Журахивского — и этим все сказано. Хотя там ошибка Шовковского, по нашему скромному мнению, крайне раздута.

Да, 25-летний голкипер Динамо действительно где-то гулял, чем позволил словенцу Ачимовичу забить первый мяч... в первой игре! Это ведь ключевое — в первой! Кстати, за нас в той игре отличился едва ушедший в Милан Андрей Шевченко. Не опять, а снова.

Словения — Украина 2:1

Голы: Захович, 53, Ачимович, 84 — Шевченко, 33.

Украина: Шовковский — Головко, Ващук, Дмитрулин, Парфенов — Гусин, Попов, Кандауров (Кардаш, 56), Косовский — Шевченко, Ребров. Тренер: Йожеф Сабо.





В ответной встрече, которая прошла по киевскому снегу и в которой нам не могли помочь удаленные в Люблене Парфенов и Гусин, украинцы открыли счет усилиями Реброва, реализовавшего пенальти. Казалось бы — уже середина тайма, осталось совсем чуть-чуть, но нет. Уже через девять минут балканцы сравняли счет и добыли себе путевку на Евро. Нидерланды и Бельгия прошли мимо нас также, как и Франция. Эра Йожефа Сабо в сборной Украины подошла к концу...

Украина — Словения 1:1

Голы: Ребров, 68 (пен) – Павлин, 77.

Украина: Шовковский, Лужный, Фёдоров, Головко, Ващук, Дмитрулин, Кандауров (Ковалев 46), Скаченко (Мороз, 58), Косовский (Попов, 73), Шевченко, Ребров. Тренер: Йожеф Сабо.

Словения: Дабанович, Карич (Остерц, 73), Рудонья, Миланич, Галич, Милинович, Новак, Чех, Удович (Ачимович, 57), Захович, Павлин. Тренер: Сречко Катанец.





Отбор к ЧМ-2002

Украина 1:1 Германия

Германия 4:1 Украина

"Наша мета — 2002!"

Речь не о новом имени популярной социальной сети, а о нашем слогане, под знаменем которого проходил отбор к южнокорейско-японскому Мундиалю. На тренерской скамейке теперь и здесь Лобановский, а в соперниках на стадии плей-офф уже не балканцы, а немцы.

Первый матч мы сыграли вполне себе достойно, Геннадий Зубов даже открыл счет и поверг собравшиеся на Олимпийском 83 тысячи болельщиков в экстаз, только вот гостевой гол немцев немного смущал.

Украина — Германия 1:1

Голы: Зубов, 18 — Баллак, 31.

Украина: Левицкий, Несмачный, Головко, Лужный, Ващук, Гусин, Тимощук (Парфенов, 72), Зубов, Шевченко, Воробей (Мелащенко, 76), Ребров (Шищенко, 55). Тренер: Валерий Лобановский.

Германия: Кан, Новотны, Ремер, Линке, Циге, Шнайдер (Риккен, 79), Рамелов, Баллак, Хаманн, Асамоа, Цикклер (Янкер, 68). Тренер: Руди Феллер.

Ответная же игра — тихий ужас. Непонятный эксперимент Мэтра с Тимощуком, а не Гусиным в опорной зоне обернулся тем, что к 15-й минуте мы летели со счетом 0:3. Дортмунд ликовал, а ВВЛ признал ошибку и заменил молодого уроженца Волыни. На Андрея, конечно.

Германия — Украина 4:1

Голы: Баллак, 4, 50, Нойвилл, 11, Ремер, 15 — Шевченко, 90.

Германия: Кан, Ремер (Бауманн, 89), Циге, Линке, Новотны, Рамелов, Шнайдер, Баллак, Янкер (Бирхофф, 58), Хаманн, Нойвилл (Риккен, 71). Тренер: Руди Феллер.

Украина: Левицкий,Лужный, Несмачный (Шищенко, 55), Головко, Ващук, Парфенов, Шевченко, Тимощук (Гусин, 25), Зубов, Воробей (Ребров, 71), Скрипник. Тренер: Валерий Лобановский.

4-й мяч немцы забили уже в тайме номер два, а гол престижа в исполнении Шевченко под самый финальный свисток вряд ли нам этот самый престиж дал. Это было фиаско, пусть и в игре с будущими финалистами Мундиаля.

Отбор к ЧМ-2010

Греция 0:0 Украина

Украина 0:1 Греция

Ту сборную Украины сложно назвать сильнейшей в истории. Это был плавный переход от команды Шевченко, Реброва, Воронина, Тимощука, Ващука и компании к команде, где роль первой скрипки принадлежала Коноплянке и Ярмоленко. Из первых даже те, кто играл, уже были ветеранами, а вторые ещё не окрепли. На пике своих кондиций находился капитанивший тогда в Динамо Киев Артем Милевский, но сложно сказать, что в сборной у натурализованного беларуса все получалось настолько же хорошо.



Греция — Украина 0:0

Греция: Цорвас, Морас, Винтра, Кириякос, Спиропулос, Кацуранис, Карагунис, Папастатопулос, Самарас, Салпингидис (Митроглу, 72), Гекас (Харистеас, 65). Тренер: Отто Рехагель.

Украина: Пятов, Ракицкий, Кучер, Хачериди, Кобин, Тимощук, Михалик, Гусев (Алиев, 83), Ротань (Ярмоленко, 46), Шевченко, Милевский. Тренер: Алексей Михайличенко.

Игра в Афинах — это просто мрак с обеих сторон и заслуженные нули. А вот первый матч нашей главной команды на полупустой Донбасс Арене увенчался выходом один на один Салпингидиса. Греки, как мы знаем, всегда умели ставить автобус, и этот матч — не исключение. Нам нужно было забивать два, а тут бы момент найти...

Украина — Греция 0:1

Гол: Салпингидис, 31.

Украина: Пятов, Ракицкий, Кучер, Тимощук, Хачериди, Шевченко, Алиев (Селезнев, 56), Милевский, Ярмоленко (Гусев, 69), Кобин, Михалик (Гай, 65). Тренер: Алексей Михайличенко.

Греция: Цорвас, Спиропулос, Винтра, Кириакос, Морас, Папастопулос (Пляцикас, 29), Самарас (Гекас, 63), Карагунис, Кацуранис, Харистеас (Циолис, 71), Салпингидис. Тренер: Отто Рехагель.





ЮАР — без нас. Да только и греки там, как выяснилось, были лишними. Михайличенко отправился в отставку и 10 лет не занимался тренерской работой вообще, дабы затем неожиданно и неудачно вернуться на тренерский мостик родного Динамо.

Отбор к ЧМ-2014

Украина 2:0 Франция

Франция 3:0 Украина

А ведь счастье было так близко! Победа французов в Киеве с голами Романа Зозули с игры и Андрея Ярмоленко с пенальти стала настоящим футбольным праздником. Проблема лишь в том, что спустя 4 дня Бензема, Рибери и иже с ними решили, что нам летом в Бразилии делать нечего. Даже ливерпульский защитник Сахо отличился!

Марко Девич спустя годы негодовал, как это Михаил Иванович Фоменко при отрицательном для нас результате не выпускал на поле его, нападающего, да еще и на тот момент лучшего бомбардира УПЛ! Конечно, в этих слова звучал и намек на нелюбовь тренера к натурализации, но ведь Эдмар в то время играл почти постоянно – позиция более "правильная", более оборонительная. Под "наш", "исконный" футбол!

Украина — Франция 2:0

Голы: Зозуля, 61, Ярмоленко, 83 (пен).

Украина: Пятов — Федецкий, Хачериди, Кучер, Шевчук — Эдмар (Безус, 77), Степаненко, Ротань — Ярмоленко, Зозуля (Селезнев, 86), Коноплянка (Гусев, 90). Тренер: Михаил Фоменко.

Франция: Льорис — Дебюши, Косельни, Абидаль, Эвра — Погба, Матюиди — Реми (Сиссоко, 62), Насри (Вальбуэна, 80), Рибери — Жиру (Бензема, 70). Тренер: Дидье Дешам.

Да, не будем забывать удаление Хачериди за две желтые в начале второй половины игры, но счет к тому времени уже был 0:2. Все шло к тому, что подопечные Дидье Дешама дожмут, и это закономерно случилось.

Михаила Фоменко, понятно, никто не уволил. Случившееся расценили как нелепую случайность, да к тому же отсылки на класс соперника были очень даже в тему. Справедливыми, если угодно.

Франция — Украина 3:0

Голы: Сако, 22, 72, Бензема, 34.

Франция: Льорис — Дебюши (Санья, 78), Варан, Сако, Эвра — Погба, Кабай, Матюиди — Вальбуэна, Бензема (Жиру, 82), Рибери. Тренер: Дидье Дешам.

Украина: Пятов — Мандзюк, Хачериди, Ракицкий, Шевчук — Ротань, Эдмар — Ярмоленко, Безус (Гусев, 64), Коноплянка — Зозуля (Селезнев, 76). Тренер: Михаил Фоменко.

Отбор к Евро-2016

Украина 2:0 Словения

Словения 1:1 Украина

С шестой попытки – первый успех! И со второй – в играх со словенцами. Реванш!

Интересно, что из всех плей-офф мы лишь дважды квалифицировались на Евро, а не Мундиаль, и оба раза соперником была именно эта балканская сборная. Самих же Балкан – сами видите сколько, только немцы и французы рядышком затесались.

Украина — Словения 2:0

Голы: Ярмоленко, 21, Селезнев, 54.

Украина: Пятов, Ракицкий, Гармаш (Малиновский 80), Рыбалка, Федецкий, Сидорчук, Шевчук, Селезнев (Кравец 83), Коноплянка, Ярмоленко (Караваев 90+1), Хачериди. Тренер: Михаил Фоменко.

Словения: Ханданович, Крхин, Кампль, Йокич, Новакович (Любиянкич 90), Бирса (Печник 72), Куртич, Иличич (Безьяк 63), Илич, Цесар, Бречко. Тренер: Сречко Катанец.





На Арене Львов, которая как всегда устроила сине-желтое шоу с фантастической атмосферой, наша команда одержала победу 2:0 благодаря мячам Андрея Ярмоленко и Евгения Селезнева, а в Любляне быстрый гол хозяев побудил нас снова встать в такую знакомую оборону. Благо, балканцы второй мяч не забили, а наши на 90+7 минуте нашли свою контратаку, в ходе которой Артём Кравец ассистировал на Андрея Ярмоленко.

Словения — Украина 1:1

Голы: Цесар, 11 — Ярмоленко, 90+7.

Словения: Ханданович, Безьяк (Любиянкич 68), Крхин, Кампль, Печник (Иличич 67), Йокич, Новакович, Бирса (Лазаревич 80), Илич, Цесар, Бречко. Тренер: Сречко Катанец.

Украина: Пятов, Ракицкий, Рыбалка, Федецкий, Сидорчук (Гармаш 61), Шевчук, Селезнев (Кравец 80), Коноплянка (Тимощук 90+6), Ярмоленко, Степаненко, Хачериди. Тренер: Михаил Фоменко.





Впереди — французское Евро и легендарный выход Тимощука. Но это, как говорил классик, была уже совсем другая история.