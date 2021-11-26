Украина

Функціонер розповів про плани команди на міжсезоння.

Президент рівненського Вереса Іван Надєїн розповів про зимове трансферне вікно команди під час паузи в УПЛ.

"Питання кадрового підсилення команди ми вже обговорювали з головним тренером і новим спортивним директором. Маємо спільне бачення, що глобальних змін взимку не буде.

Ми хотіли б запросити одного-двох новачків, які б грали ключову роль на полі. А також одного-двох молодих перспективних футболістів. Такий план на найближчу зиму.

Загалом, ми вже маємо боєздатний колектив, який довів, що може здобувати результат на рівні Української Прем'єр-ліги", — розповів функціонер.

Нагадаємо, що Верес після 15 турів займає сьому сходинку у таблиці Прем'єр-ліги, маючи в активі 22 залікові бали.

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