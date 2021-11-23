Украина

Специалист раскрыл информацию о заработных платах в клубе.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт рассказал, сколько получают футболисты клуба в среднем.

"Средняя зарплата в Вересе 50 тысяч гривен. Возьмем две тысячи долларов. Возьмем Днепр-1, Ворсклу, Зарю. Они держат уровень. Я думаю там намного больше зарплата. В среднем около 10 тысяч долларов.

Все остальные меньше получают. 150, 100, 50 тысяч. На сегодняшний день в Вересе самый маленький бюджет в УПЛ. Рядом с Минаем".

Также Вирт заявил, что клуб зимой должны пополнить игроки, которым будут предложены более высокие финансовые условия.

"На этот сезон цель Вереса — закрепиться в УПЛ. Думаю, что появится четыре новых футболиста. Есть наметки. Главное, чтобы президент потянул финансовые условия. Есть среди них игроки, которые поиграли в сборных", — сказал Вирт в интервью ОТДУШИВДУШУ.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.