Украина

Наставник Вереса рассказал о своем отношении касаемо судейства в Украине.

Главный тренер ровненского Вереса Юрий Вирт поделился мыслями относительно судейства в Украине.

Специалист убежден, что вопрос взяток арбитрам в УПЛ сейчас не стоит так остро, как прежде.

"Думаю, сейчас этого все меньше и меньше. Вопрос же зависит от руководства того или иного клуба. Если клуб борется за чемпионство — там есть что терять, 40 млн от Лиги чемпионов. Хотелось бы, чтобы было как Европе. Там людей не интересует фамилия судьи.

Монзуль наши матчи судит великолепно — вопросов нет. Мы играли с Ингульцом — все по делу, пожал руку. Может это потому что ВАР появилось", — сказал Вирт в интервью Youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Ранее Вирт рассказал об уровне зарплат в Вересе.