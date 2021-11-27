Украина

Функционер прокомментировал скандальный эпизод в матче УПЛ.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь на своем поле принимал ПФК Львов, не сумев удержать по итогу поединка даже ничьей (0:1).

Мариуполь — Львов 0:1 Видео гола и обзор матча

Однако, минимальной победы "золотых львов" могло не случиться и вовсе, если бы главный арбитр поединка Александр Дердо не дал свисток на перерыв непосредственно во время розыгрыша стандартного положения на правом фланге Дмитрием Мишневым, после которого прицельный удар под перекладину мог записать на свой счет центральный защитник Марк Мампасси.

По завершении поединка, первый вице-президент "приазовцев" Андрей Санин выступил с заявлением по поводу скандального решения рефери.

"Хочу обратиться к новому куратору судейского корпуса, чтобы он обратил внимание на ситуацию в украинском футболе. На мой взгляд, сегодня было убийство духа футбола!

Посмотрите европейский футбол. Там всегда дают доигрывать момент до конца, до последнего касания, а потом уже дают свисток. Как сегодня было у нас: идет розыгрыш стандартного положения, удар нашего игрока и в этот момент судья дает свисток.

Это убийство духа игры! По-другому я не могу это назвать. Сегодня победу увозят не наши гости из Львова, а бригада людей в черном.

Я хочу сказать на всю страну, что горжусь нашими ребятами! Они сегодня бились. А победы, уверен, придут. Несмотря на противодействия людей в черном", — высказался футбольный функционер.

Кроме того, представителя Мариуполя в очередной раз спросили о том, будет ли продолжать работу на своем посту главного тренера Остап Маркевич: "Главное не поражение, а игра. У нас игра есть, поэтому результат придет. Нам главное победить не футбольные факторы.

У Остапа Маркевича есть кредит доверия со стороны руководства клуба", — резюмировал вице-президент "приазовцев".

В следующем туре Мариуполь проведет гостевую игру против черниговской Десны.