Украина

Защитник Черноморца прокомментировал подготовку команды к матчу против Десны.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец будет принимать черниговскую Десну.

Черноморец — Десна. Накануне

Защитник "моряков" Илья Путря накануне противостояния оценил степень готовности своей команды к предстоящей игре.

"Поражение от киевского Динамо, конечно, было для нас неприятным. Тем более, что оно в итоге оказалось крупным. Однако, мы прекрасно понимали, против кого нам приходилось играть, да и лазарет команды был полон.

Впрочем, уже забыли об исходе той игры. Проанализировали ошибки, и к матчу против Десны подходим уже в совершенно иной форме. Готовимся, некоторые футболисты вернулись в обойму, поэтому планируем дать бой и добиться положительного результата.

Очень хочется побить дома, поэтому прошу болельщиков прийти на стадион и поддержать нас", — подытожил футболист.

Отметим, что матч Черноморец — Десна состоится 27 ноября, начало в 17:00 по киевскому времени.