Украина

Наставник Шахтера рассказал о своей работе в украинском клубе.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о своих планах на будущее, а также о том, как покидал Италию.

Наставник убежден, что однажды вернется в родную страну.

"Я доволен своим нынешним клубом, менеджерами, персоналом — всем. Нам нужно улучшать себя и добавить в состав тех исполнителей, кого нам не хватает сейчас. Для этого нам нужно будет еще раз обратиться к трансферному рынку.

Конечно, я еще вернусь в Италию. У меня большая связь с Родиной. Я в некоторой степени неохотно покидал свой дом. Тем не менее, сперва нужно качественно выполнить свою работу", — приводит слова Де Дзерби Football Italia.

Ранее сообщалось об интересе Де Дзерби к форварду Сассуоло Бога.